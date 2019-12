Europei nuoto 2019: Pilato vince i 50 rana, Carraro d'argento

Di Mirko Nicolino mercoledì 4 dicembre 2019

Benedetta Pilato vince i 50 rana femminili agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Glasgow, seconda l’altra azzurra Martina Carraro

Gli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Glasgow cominciano benissimo per l’Italia. Benedetta Pilato vince i 50 rana femminili conquistando la medaglia d’oro in 29"32. Sul secondo gradino del podio un’altra nuotatrice azzurra, Martina Carraro (29"60), che si aggiudica così la medaglia d’argento. Intervistata da Rai Sport dopo l’impresa, Benedetta Pilato ha dichiarato visibilmente emozionata:

"Non so cosa dire, sono supercontenta. Volevo fare bene. Pensavo di dover confermare qualcosa e di dover dimostrare qualcosa a qualcuno. Adesso - ha aggiunto la 14enne pugliese - la vivrò con molta più tranquillità".

E non sono le uniche soddisfazioni per i colori azzurri, perché in giornata sono arrivati anche quattro medaglie di bronzo. Ad aggiudicarseli sono stati Ilaria Cusinato nei 400 misti (4'29"13), Gabriele Detti nei 400 stile libero (3'38"06), Fabio Scozzoli nei 50 rana (25"84) e la staffetta nella 4x50 sl uomini (1'24"50).