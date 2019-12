Europei nuoto 2019: Quadarella d'oro negli 800 stile libero, bronzo per Caramignoli

Di Redazione Blogo.it giovedì 5 dicembre 2019

Simona Quadarella conquista l'oro negli 800 stile libero agli Europei di Nuoto in vasca corta 2019.

Salgono ad otto le medaglie vinte dall'Italia agli Europei di Nuoto in vasca corta che si stanno celebrando in questi giorni a Glasgow, in Scozia. Oggi Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero.

La giovane nuotatrice romana - già medaglia d'oro nei 400 m, 800 m e 1500 m stile libero ai Campionati europei di Glasgow 2018 - ha totalizzato 8'10"30 e si è piazzata davanti all'ungherese Ajna Kesely (8'11"77) e all'italiana Martina Caramignoli (8'12"36).