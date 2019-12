Manovra, esonero contributivo al 100% per le sportive professioniste

Di Redazione Blogo.it mercoledì 11 dicembre 2019

Via libera della Commissione Bilancio del Senato all'esonero contributivo al 100% per le sportive professioniste per tre anni, come accadeva già per gli atleti.

La Commissione Bilancio del Senato ha dato oggi il via libera ad un emendamento alla manovra finanziaria che equiparerà le atlete agli atleti professionisti con l'obiettivo di promuovere il professionismo nello sport femminile.

Le atlete diventano così sportive professioniste al pari degli atleti e come tali avranno tutte le tutele previste dalle legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, come accade da tempo per gli atleti.

Le sportive professioniste potranno godere di un esonero contributivo al 100% per tre anni in presenza di un contratto di lavoro sportivo con una società sportiva femminile "con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua".

Tra le prime reazioni pubbliche c'è stata quella della senatrice Donatella Conzatti, capogruppo per Italia Viva nella commissione bilancio del Senato: