Francesca Schiavone rivela: "Ho avuto un tumore maligno". Ma da Leonessa lo ha sconfitto

Francesca Schiavone, la tennista italiana più forte di sempre, vincitrice del Roland Garros 2010, di tre Fed Cup e giunta fino al numero 4 del ranking mondiale, ha annunciato oggi in un commovente video di aver affrontato una battaglia ben più dura di una partita di tennis. La Schiavo ha scritto sui social:

"Ciao a tutti, dopo 7-8 mesi di silenzio dai social media e dal mondo, voglio condividere con voi quello che mi è successo. Mi è stato diagnosticato un tumore. Ho fatto la chemioterapia. I combattuto una dura battaglia e adesso respiro ancora. Ho vinto questa lotta. E adesso sono pronta a tornare in azione"

L'ex tennista ora allenatrice, classe 1980, ha raccontato:

"Vi racconto cosa è successo negli ultimi sette mesi della mia vita: mi hanno diagnosticato un tumore maligno, è stata la lotta più dura in assoluto che ho affrontato e la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia e quando me l'han detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità e anche oggi vivo di felicità, la posso tagliare con un coltello. Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che sto pensando, che già avevo e non potevo farli e quindi ci rivedremo presto, sono felice di quello che sono oggi"