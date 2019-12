Sci alpino: Dominik Paris vince la discesa libera a Bormio. Secondo in classifica generale

Di re.mar. venerdì 27 dicembre 2019

Dominik Paris inarrestabile a Bormio: lo sciatore azzurro fa poker sulla pista dello Stelvio vincendo la quarta discesa libera in 1'49”56

Dominik Paris inarrestabile a Bormio: lo sciatore azzurro fa poker sulla pista dello Stelvio vincendo la sua quarta discesa libera, la terza di fila, in 1'49"56. Dietro di lui lo svizzero Beat Feuz e l'austriaco Mathias Mayer.

Nonostante sia stato impegnato a risalire la Carcentina, per via di una traiettoria troppo lunga, Paris è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria, la 17esima in carriera, che lo porta ad avvicinarsi a Kristoffersen nella classifica generale della Coppa del mondo di Sci alpino.

Paris è ora secondo a 349 punti staccato di 30 lunghezze dal norvegese. Terzo in classifica generale l’altro norvegese che si trova tra i primi 10, Kilde Aleksander Aamodt, con 344 punti.