Coppa del Mondo di Sci: Federica Brignone vince la combinata, Marta Bassino terza ad Altenmarkt

Di Lucia Resta domenica 12 gennaio 2020

Per Federica Brignone dodicesima vittoria in Coppa del Mondo.

Federica Brignone colpisce ancora e ottiene il suo dodicesimo successo in Coppa del Mondo: oggi l’azzurra è stata superlativa nella combinata di Altenmarkt, in Austria, dove è stata la migliore nel SuperG e poi si è difesa benissimo nello Slalom, andando a vincere davanti alla specialista svizzera Wendy Holdener. E sul podio c’è posto anche per un’altra azzurra, Marta Bassino, che ha ottenuto il terzo tempo.

2’ 03” 45 il tempo di Federica Brignone, con 15 centesimi di vantaggio su Hondener e 82 su Bassino. La ciliegina sulla torta per l’Italia è il quinto posto di Elena Curtoni, che è rientrata nella top cinque dopo tre anni e soprattutto dopo aver affrontato un gravissimo infortunio.

In questa stagione Federica Brignone ha vinto anche il gigante di Courchevel. La vittoria di oggi è la quinta in combinata, la terza di fila e la quarta nelle ultime sei combinate. In pratica ormai è regina di questa specialità. Grazie al successo di Altenmarkt, l’azzurra è ora seconda in classifica generale con 565 punti, mentre la prima e l’americana Mikaela Shiffrin che ne ha 826, ma oggi è uscita nel SuperG così come Petra Vlhova, che era seconda e adesso è stata superata dall’italiana.