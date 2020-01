Sci, Coppa del mondo: tripletta italiana nella discesa femminile a Bansko

Di Mirko Nicolino sabato 25 gennaio 2020

Valanga azzurra a nella discesa femminile di Bansko: Curtoni vince davanti a Bassino e Brignone, momento magico per lo sci italiano

Coppa del mondo di sci: tripletta azzurra nella discesa femminile di Bansko, in Bulgaria. Elena Curtoni conquista la discesa-bis ottenendo la prima vittoria in carriera in 1:29.31. Preceduta di 10 centesimi l’altra italiana Marta Bassino, penalizzata dal pettorale numero 4, che l’ha costretta a scendere in pista in condizioni di visibilità ridotta. Sul terzo gradino del podio, a +0.14 Federica Brignone, che si è piazzata davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin.

CI PRENDIAMO TUTTO! 🤩



Nella discesa di Bansko trionfo di Elena #Curtoni, seconda piazza per Marta #Bassino e terza per Federica #Brignone!



RT per questa splendida tripletta #ItaliaTeam! 💙@Fisiofficial pic.twitter.com/ZXTfOtvfPX — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) January 25, 2020

Giornata storica per Elena Curtoni, che conquista il primo successo in carriera e si prende una grande rivincita nei confronti della sorte che le ha riservato alcuni gravi infortuni, a partire dalla rottura del crociato del ginocchio destro a novembre del 2017. L’ultima tripletta azzurra nello sci femminile risale al 14 gennaio 2018, quando a Bad Kleinkirchheim Sofia Goggia vinse davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini.