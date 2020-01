Kobe Bryant è morto: il suo elicottero è precipitato in California

Di Redazione Motori domenica 26 gennaio 2020

L'ex cestista statunitense Kobe Bryant è deceduto in California quando l'elicottero su cui stava viaggiando insieme ad altre quattro persone è precipitato.

L'ex cestista statunitense Kobe Bryant, considerato uno dei migliori giocatori della storia dell'NBA, è morto oggi in California all'età di 41 anni quando l'elicottero su cui stava viaggiando insieme ad altre tre persone è precipitato per cause ancora da chiarire nella zona di Calabasas, cittadina della contea di Los Angeles.

A dare la notizia è stato il sito statunitense TMZ, secondo il quale nessuna delle cinque persone a bordo sarebbe sopravvissuta allo schianto, seguito da un incendio che non ha lasciato scampo ai passeggeri né al pilota. Vanessa Bryant, storica moglie del campione dell'NBA, non era tra i passeggeri, ma al momento non è ancora chiaro chi si trovasse a bordo insieme a Kobe Bryant.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Bryant, classe 1978, aveva annunciato il suo ritiro dal mondo del basket nel 2015, dopo aver collezionato successi come nessuno prima di lui coi L.A. Lakers a cui rimase fedele per 20 anni dal 1996 al 2016, anno in cui di fatto si fece da parte. La sua ultima partita in NBA risale al 13 aprile 2016 in quella che fu la miglior prestazione realizzativa per un singolo giocatore nell'anno 2015-2016.

Oro alle olimpiadi di Pechino 2018 e a Londra 2012, Bryant lascia la moglie Vanessa e le quattro figlie Gianna, Natalia, Bianca e Capri, quest'ultima nata lo scorso giugno.

Kobe Bryant aveva un legame speciale con l'Italia. All'età di 6 anni si trasferì con la famiglia a Rieti e proprio nel nostro Paese continuò la formazione da cestista a livello professionale. Nel corso degli anni successivi Bryant e la sua famiglia si spostarono tra Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia fino al ritorno negli Stati Uniti nel 1991.