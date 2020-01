Kobe Bryant, parla per la prima volta la moglie Vanessa: "Siamo devastati, pregate per noi"

Di Redazione Blogo.it giovedì 30 gennaio 2020

Vanessa Bryant ha scelto Instagram per ringraziare tutti per la vicinanza espressa in questi giorni.

Erano tutti in apprensione per lei, da quando è successa la tragedia, da quando l'elicottero con a bordo suo marito Kobe e sua figlia Gigi più altre sette persone si è schiantato, si sapeva solo che Vanessa Bryant, moglie del campione NBA e madre della piccola futura stella del basket femminile, non riusciva a finire una frase senza piangere.

È inimmaginabile il dolore di una donna che perde nello stesso momento il marito e una delle due quattro figlie, allo stesso tempo, proprio perché accanto a lei ci sono altre tre bambine, deve trovare la forza di andare avanti.

Per la prima volta dopo l'incidente, Vanessa Bryant ha scritto un lungo post su Instagram, accompagnato da una bella foto della famiglia al completo scattata a Natale, principalmente per ringraziare tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando la propria vicinanza alla famiglia Bryant:

"Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare i milioni di persone che hanno mostrato supporto e amore durante questo periodo orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo completamente devastati dall'improvvisa perdita del mio adorato marito, Kobe, il meraviglioso padre dei nostri figli e della mia bella, dolce Gianna una figlia amorevole, premurosa e meravigliosa, e una sorella straordinaria di Natalia, Bianka e Capri"

Il pensiero di Vanessa va anche alle famiglie delle altre vittime che erano a bordo di quell'elicottero:

"Siamo devastati anche per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo intimamente il loro dolore. Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostro dolore in questo momento. Mi conforto nel sapere che Kobe e Gigi sapevano entrambi che erano così profondamente amati. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli nella nostra vita. Vorrei che fossero qui con noi per sempre"

Poi la conclusione dolce-amara del suo post su Instagram: