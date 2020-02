Sci, doppietta Brignone-Goggia nel Super-G di Sochi

Di Redazione Blogo.it domenica 2 febbraio 2020

Doppietta azzurra a Sochi con Federica Brignone e Sofia Goggia in Super-G

Splendida doppietta azzurra nel Super-G di Sochi. Federica Brignone ha conquistato la quarta vittoria stagionale dopo le due in slalom gigante (Courchevel e Sestriere) e quella in combinata (Altenmarkt-Zauchensee). Con il successo di oggi sono diventate 14 le sue vittorie in Coppa del Mondo, solo una in meno rispetto ad Isolde Kostner e due in meno della leggenda e primatista Deborah Compagnoni.

Alle spalle della Brignone è arrivata l'altra stella azzurra Sofia Goggia, un risultato questo che vale la quarta doppietta stagionale per la squadra femminile in questa stagione. Terzo posto, invece, per la svizzera Joana Haelen. Oggi la Brignone è già riuscita a migliorare il suo record personale di punti in Coppa del Mondo stabilito nel 2017, quando chiuse la stagione con 895 punti.

In questo momento la sciatrice nata a Milano e valdostana d'adozione è a quota 955 punti, che valgono il secondo posto nella classifica generale alle spalle dell'americana Mikaela Shiffrin (+270). La Brignone, inoltre, guida attualmente le classifiche di specialità del Super-G, Slalom Gigante e Combinata alpina.