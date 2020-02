Mondiali Biathlon: medaglia d’oro per Dorothea Wierer

Di Redazione Blogo.it domenica 16 febbraio 2020

Dorothea Wierer si laurea campionessa del mondo nella sua Anterselva (Bolzano): battute la tedesca Herrmann e la norvegese Røiseland

Doroteha Wierer conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di Biathlon in corso ad Anterselva (Bolzano). Una vera e propria ovazione per l’azzurra alla Südtirol Arena: la vittoria arriva dopo l’ultimo poligono, con la norvegese Marte Olsbu Røiseland che scala addirittura in terza posizione in favore della tedesca Denise Herrmann. Solo 27° posto per l’altra azzurra Lisa Vittozzi. Per Dorothea Wierer è il secondo oro mondiale della carriera, dopo quello conquistato nella mass start nel 2019.