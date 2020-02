Roger Federer operato al ginocchio, ma promette: “Ci vediamo sull’erba”

Di Redazione Blogo.it giovedì 20 febbraio 2020

Salterà i tornei sul cemento e sulla terra, tornerà a giugno.

Roger Federer oggi ha sorpreso tutti con una notizia che lui stesso ha condiviso attraverso i suoi canali social scrivendo:

“Il mio ginocchio destro mi ha dato fastidio per diverso tempo. Ho sperato che il dolore potesse andare via, ma dopo esami e discussioni con il mio team ho deciso di sottopormi a un’operazione di artroscopia ieri in Svizzera. Dopo l’intervento, i dottori hanno confermato che è stata la cosa giusta da fare e sono molto fiduciosi su un pieno recupero. Di conseguenza, purtroppo, sarò costretto a saltare Dubai, Indian Wells, Bogotà, Miami e il Roland Garros. Vi ringrazio per il supporto. Non vedo l’ora di tornare a giocare, ci vediamo sull’erba!”

Federer, dunque, perderà 3180 punti, ma se davvero tornerà a giugno, dovrebbe comunque riuscire a restare nella top-ten, anche se ovviamente scivolerà dal terzo posto che occupa attualmente dietro Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Non è la prima volta che Federer si sottopone a un intervento alle ginocchia. Era successo anche nel febbraio 2016, ma era al menisco del ginocchio sinistro, a cui si era infortunato fuori dal campo, mentre faceva il bagnetto alle figlie.

Quella volta saltò però solo Dubai, Rotterdam e il Sunchine Double e tornò in campo a Montecarlo, disputò dunque i tornei sulla terra, ma poi si fermò di nuovo, saltando anche le Olimpiadi. Anche quest’anno ci sono i giochi e forse è per questo che Federer ha deciso di non affrettare il rientro, di prendersela con più calma e tornare solo sull’erba in estate.

È comunque confortante il fatto che Federer abbia già detto di voler tornare sul campo. Quando si parla di lui, che ad agosto compirà 39 anni, c’è sempre lo spettro del ritiro che gli aleggia intorno, nonostante abbia più volte dimostrato di essere ancora super-competitivo, molto più di giocatori tanto più giovani di lui.