Olimpiadi Tokyo 2020, la ministra giapponese: "Potrebbero tenersi a fine anno"

Di Redazione Blogo.it martedì 3 marzo 2020

Ma il Presidente del Cio Tomas Bach ribadisce: "Si terreno dal 24 luglio al 9 agosto con successo".

La ministra giapponese dello Sport Seiko Hashimoto ha paventato un'ipotesi oggi: visto che l'accordo con il Comitato Olimpico Internazionale prevede che le Olimpiadi di Tokyo si svolgano entro il 2020, i Giochi potrebbero essere spostati alla fine dell'anno. Il motivo, ovviamente, è sempre il coronavirus, che sta influenza tutte le attività nelle ultime settimane e il timore è che non possa essere debellato in tempi brevi e possa condizionare anche le Olimpiadi che sono previste l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto.

Seiko Hashimoto ha detto infatti:

"Il contratto prevede che i Giochi si tengano entro il 2020. Questo potrebbe essere interpretato come una possibilità di spostarli, ma stiamo facendo tutto il possibile per far sì che si svolgano come previsto"

Il Presidente del CIO Tomas Bach, però, non ammette tentennamenti e vuole vedere tutti convinti e sicuri di farcela nei tempi stabiliti. E ha così replicato:

"Ora ci dobbiamo preparare bene per le decisioni finali che dovremo prendere a giugno e per fare delle proposte in vista della Sessione del Cio. Il Cio è totalmente determinato che i Giochi si svolgano con successo a Tokyo a partire dal 24 luglio e fino al 9 agosto"

Un membro canadese del Cio ha detto che il Comitato Olimpico Internazionale non ci pensa nemmeno ad annullare le Olimpiadi e lo farebbe solo ed esclusivamente se l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiedesse di cancellarle.

Intanto domani, in videoconferenza con gli organizzatori di Tokyo e con il presidente della commissione di coordinamento John Coates, saranno esaminate le conseguenze del coronavirus sui Giochi e si parlerà anche dell'Olimpiade di Parigi 2024, per la quale l'Esecutivo ha già formalmente approvato come sede per le gare di surf Tahiti.