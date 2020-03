Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino!

Di Redazione Blogo.it mercoledì 11 marzo 2020

Sue anche la coppa di Combinata (già festeggiata) e quella di Gigante. Sul podio anche per SuperG e Discesa.

La Federazione Internazionale di Sci ha annullato le gare di Coppa del Mondo di sci alpino che si sarebbero dovute disputare ad Åre, in Svezia, da domani e così le classifiche restano congelate. Questo significa che a fare incetta di coppe è l'azzurra Federica Brignone, che dopo essersi assicurata la coppa di Combinata alpina, ora festeggia anche quella di Gigante, a cui teneva molto, ma soprattutto la Coppa del Mondo Generale!

Federica, con 1378 punti, ha battuto la dominatrice degli ultimi anni, Mikaela Shiffrin, l'americana che, anche a causa di un grave e improvviso lutto in famiglia (il padre è morto in un incidente) si è fermata a 1225 punti. Terza è Petra Vlhova. Nella coppa di Gigante, invece, Federica ha messo insieme 407 punti davanti a Vlhova con 333 e Shiffrin con 314.

In questa stagione Federica ha collezionato undici podi e cinque vittorie. Si è aggiudicata: la Combinata di Crans Montana, il SuperGdi Sochi, il Gigante di Sestriere, la Combinata di Altenmarkt e il Gigante di Courchevel. I suoi 1378 punti sono un record per una sciatrice italiana e il suo successo è storico, visto che prima di lei nessuna altra donna italiana si era mai aggiudicata la Coppa del Mondo generale, ma ci erano riusciti solo Piero Gros, Gustav Thoeni e Alberto Tomba. Federica è sul podio anche delle altre specialità: seconda in SuperG e terza in Discesa libera. L'Italia ha vinto la classifica a punti femminile con 4069 punti davanti ad Austria e Svizzera.