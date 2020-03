Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di Biathlon 2020

L'italiana Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, bissando il trionfo dello scorso anno.

L'italiana Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo di Biathlon 2020 a Kontiolahti, in Finlandia, bissando il trionfo dello scorso anno a Oslo Holmenkollen, in Norvegia.

Wierer, classe 1990, è arrivata soltanto undicesima nella gara odierna - la norvegese Tiril Eckhoff si è classificata decima - ma il punteggio ottenuto è stato sufficiente a farla battere la rivale con 7 punti di vantaggio e farle ottenere, per il secondo anno consecutivo la Coppa del Mondo di biathlon.

Di massima soddisfazione, ovviamente, il primo commento della giovane campionessa italiana:

Oggi volevo dimostrare di potercela fare. Ieri per me è stata la gara peggiore e ho pensato di dover accettare la seconda posizione in classifica generale, però il mio allenatore mi ha detto di combattere ancora e di dare tutto perché quella di oggi sarebbe stata comunque l’ultima gara della stagione. È stata dura, ero stanca mentalmente e fisicamente. Però è davvero bello per me e per tutto il team. Per me questo 2020 è stato eccezionale, mai avrei pensato durante l’estate che sarebbe stato un inverno così.