Incidente in handbike per Alex Zanardi: trasportato in ospedale in elisoccorso

Di Redazione Blogo.it venerdì 19 giugno 2020

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 146 nei pressi del comune di Pienza. Zanardi sarebbe rimasto ferito nello scontro con un mezzo pesante.

Grave incidente stradale oggi pomeriggio in provincia di Siena per Alex Zanardi durante una delle tappe della staffetta Obiettivo Tricolore, un progetto di avviamento allo sport per atleti disabili e che tra i partecipanti vede atleti paralimpici in bici, handbike e carrozzina olimpica.

I dettagli dell'accaduto non sono ancora chiari. Erano circa le 17.05 quando, lungo la strada statale 146 nel comune di Pienza, Zanardi si sarebbe scontrato con un mezzo pesante.

Le condizioni dell'ex pilota di Formula 1 sono state definite gravi. Zanardi è stato subito soccorso dagli altri atleti e dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco subito accorsi sul posto. Si è reso necessario il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena.

(in aggiornamento)