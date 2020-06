Alex Zanardi, il nuovo bollettino medico: "Condizioni stabili ma gravi"

Di Redazione Blogo.it sabato 20 giugno 2020

Alex Zanardi è in condizioni stabili ma gravi: è quanto recita il bollettino medico del 20 giugno diramato dal policlinico universitario Le Scotte di Siena

Le condizioni di Alex Zanardi "sono stabili, ma gravi": è quanto recita il bollettino medico delle ore 10 rilasciato dal policlinico universitario Le Scotte di Siena. All’indomani dell’incidente in handbike, "il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili", si legge ancora nella nota diramata dall’ospedale. Zanardi "è intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico".

"Se tieni duro e se provi andare avanti per altri 5 secondi, a volte accadono delle cose che ricostruiscono il tuo coraggio"



Forza #AlexZanardi, siamo tutti con te 💪🏻 pic.twitter.com/319OfMEwob — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) June 20, 2020

Il sindaco di Pienza: "Nessuna comunicazione sull'evento"

Intanto, il sindaco di Pienza replica alle polemiche secondo le quali la strada presso la quale si stava disputando la staffetta Obiettivo tricolore, la provinciale 146, dovesse essere chiusa al traffico. "Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio - replica Manolo Garosi, già sentito dai carabinieri - Ci era stato comunicato solamente via Facebook che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza. Ma poi ci hanno anche successivamente comunicato sempre tramite Fb l'annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione".