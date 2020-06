Zanardi, l’Ospedale: “Stop a bollettini quotidiani”. Papa Francesco gli scrive una lettera: “Prego per te”

Di Redazione giovedì 25 giugno 2020

Non ci sono sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche.

L’ultimo bollettino sulle condizioni di Alex Zanardi diramato dal Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è ricoverato in terapia intensiva dal 19 giugno, è quello di ieri, 24 giugno, e dice solo che non si registrano sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche e che il quadro neurologico, purtroppo, resta grave. L’ospedale ha anche fatto sapere che non diramerà più bollettini quotidiani sulla salute del campione.

Intanto proseguono le indagini sull’incidente e ci sono tre ipotesi al vaglio per quanto riguarda le cause: una frenata improvvisa, velocità troppo elevata o un problema tecnico della handbike di Zanardi. Proprio l’handbike ora è sotto esame per capire come mai, durante un tornante, la ruota sinistra ha fatto un movimento strano e ha perso aderenza, facendo così perdere ad Alex il controllo del mezzo.

Intanto anche Papa Francesco ha voluto esprimere la sua vicinanza al campione e ieri gli ha scritto una lettera che, attraverso don Marco Pozza ha affidato alla Gazzetta dello Sport. Il Pontefice ha scritto:

“Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonista, facendo della disabilità una lezione di umanità”

e ha aggiunto:

“Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente”

Nei prossimi giorni la moglie di Alex Zanardi, Daniela Manni, sarà ascoltata come testimone.