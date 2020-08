F1, GP di Gran Bretagna: Hamilton vince su tre ruote, Verstappen 2°, Ferrari sul podio (VIDE0)

Di Redazione Motori domenica 2 agosto 2020

Gp F1 di Silverstone: vittoria di Hamilton (Mercedes) davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc





Lewis Hamilton vince il Gp di F1 di Gran Bretagna sulla pista di Silverstone per quello che è il terzo trionfo di fila della stagione per il pilota della Mercedes che, nonostante la gomma forata all’ultimo giro, arriva davanti alla Red Bull di Verstappen (giro veloce) e alla Ferrari di Leclerc.

L’altro ferrarista Vettel è decimo, Bottas su Mercedes undicesimo. La prima fila era Mercedes, Hamilton conserva la testa della gara dal primo all’ultimo giro. Leclerc alla partenza conserva il quarto posto dietro a Verstappen. Dopo lo start deve entrare la safety car per un contatto Magnussen-Albon. Safey car che deve rientrare in pista al giro 13 per l'uscita di Kvyat.

La gara scorre abbastanza piatta, poi tra penultimo e ultimo giro si buca la gomma anteriore della Mercedes di Hamilton, ma il sei volte campione del mondo taglia lo stesso per primo il traguardo, su tre ruote. Poi spiega: "Non ho mai sperimentato nulla di simile all'ultimo giro, il mio cuore si è quasi fermato. Fino all'ultimo giro tutto è andato relativamente liscio. Bottas stava spingendo incredibilmente forte, stavo facendo un po' di gestione della gomma. Quando ho sentito che la sua era andata ho guardato la mia e sembrava a posto. La macchina stava girando senza nessun problema, negli ultimi giri ha iniziato ad aver problemi poi all'ultimo giro si è sgonfiata".

Il pilota inglese aggiunge: "In quel momento ho sentito il cuore in gola. A quel punto ho pensato solo a gestire pregando di non esser raggiunto e di non essere troppo lento, non pensavo che ce l'avrei fatta a superare le ultime due curve".

Charlers Leclerc commenta così il terzo posto della Ferrari a Silverstone: "È stata una gara molto complicata, appena ho saputo che Bottas aveva un problema alle gomme, ho rallentato parecchio. Oggi abbiamo sfruttato le nostre opportunità. Guardandoci, abbiamo fatto il meglio che avremmo potuto fare oggi. Sono molto contento di come ho gestito le gomme dall'inizio alla fine e sono contento del bilanciamento della vettura".