Tennis, Internazionali d’Italia 2020: le finali sono Djokovic-Schwartzman e Halep-Pliskova

Di Redazione Blogo.it domenica 20 settembre 2020

Pliskova è la campionessa uscente. Per Djokovic è la decima finale al Foro Italico.

Si sono disputate oggi, davanti a un pubblico di mille persone, le semifinali degli Internazionali d’Italia 2020 al Foro Italico di Roma e domani sono in programma le finali. Per il titolo femminile si sfideranno la campionessa uscente ceca Karolina Pliskova e la romena Simona Halep, mentre al maschile si affronteranno Novak Djokovic, il numero 1 al mondo che è alla sua decima finale a Roma, e l’argentino Diego Schwartzman, che, invece, è alla sua prima finale in un Masters 1000.

Per quanto riguarda le donne, Halep, che è testa di serie numero 1, oggi ha superato in semifinale in tre set la spagnola Garbiñe Muguruza per 6-3, 4-6, 6-4 in due ore e un quarto di gioco. Pliskova, che è la testa di serie numero 2, ha invece battuto nettamente la sua connazionale Marketa Vondrousova per 6-2, 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco.

Tra gli uomini, invece, Djokovic, testa di serie numero 1, ha battuto il norvegese Casper Ruud, che ieri ha eliminato ai quarti l’azzurro Matteo Berrettini. Il serbo si è imposto 7-5, 6-3 in due ore e 12 minuti. Spettacolare la seconda semifinale, quella tra l’argentino Schwartzman, testa di serie numero 8 che ieri ai quarti ha eliminato il nove volte vincitore Rafael Nadal, e il canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero 12. Il sudamericano si è imposto in tre ore e 13 minuti per 6-4, 5-7, 7-6(4). Domani alle 14 la finale femminile e alle 17 quella maschile.